Olivier Maingain sur sa coalition à Woluwe-Saint-Lambert : " Ecolo a été trop gourmand "

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a une majorité. Olivier Maingain (Défi) a décidé de poursuivre avec son partenaire actuel, le cdH qui perd un siège. Visiblement trop exigeant pour le bourgmestre, Ecolo (en nette progression) ne montera pas dans l’attelage. Olivier Maingain justifie son choix et revient sur les résultats en demi-teinte de son parti au niveau bruxellois.

Ouvrir votre majorité absolue au cdH, c’est de la générosité ?

C’est vrai que quand on fait quasiment 60 pour-cent des voix, on pourrait se dire pourquoi avoir un partenaire ? Hé bien parce que je crois qu’il est toujours bon d’avoir un regard croisé sur la gestion communale. Ne pas s’installer dans le pouvoir absolu, c’est bien. Alors pourquoi le CDh ? C’est un partenaire loyal. Le MR, lui, est le grand perdant à Woluwe-Saint-Lambert. Ecolo a progressé, pas dans la même proportion que dans les autres communes. Mais il était assez exigeant au point d’avoir peut-être une demande un peu injustifiée d’avoir deux représentants au collège alors que nous représentons 60 pour-cent des voix. C’était difficile de dire à mes amis, à mes collègues : vous devez vous sacrifier pour Ecolo.

Est-ce que c’est vraiment gourmand, deux représentants sur dix quand on double son score et qu’on passe de 3 à 6 sièges ?

Quand vous avez une majorité absolue de 60 pour-cent, il y a beaucoup de bourgmestres qui diraient " merci, je me contente de ma majorité ". Donc voilà, je voulais bien faire un geste d’ouverture mais pas payer plus qu’il ne le fallait. Ecolo a été un peu trop gourmand.

Plus largement, au niveau bruxellois on s’attendait à de meilleurs résultats pour Défi qui n’a pas réalisé la percée espérée. Vous êtes déçu ?

On garde exactement le même nombre d’élu. Nous ne payons pas le prix de la montée d’Ecolo. Ce sont d’autres partis qui la payent. Mais néanmoins, c’est vrai que j’avais l’espoir d’avoir une progression. C’est une leçon aussi. Ça veut dire que nos équipes doivent se remettre en cause quant à la manière de travailler sur le terrain.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

Les élections communales, c’est toujours une exigence de se faire connaître à titre personnel. Il ne suffit pas d’être porté par un message général. Il faut le contact personnel. Et il y a des équipes qui doivent apprendre à travailler à cela. Et je crois qu’on va devoir trouver des personnalités qui ont encore un peu plus envie d’aller au contact des citoyens. Alors on sait bien qu’on n’a pas le même réseau associatif de soutien que, par exemple, Ecolo ou le PS. Donc nous avons la nécessité d’aller encore un peu plus sur le terrain. Mais la preuve que l’on peut avoir de très bon résultat, c’est ma commune.

L’année prochaine, vous ne serez pas candidat aux élections régionales ou fédérales, vous serez bourgmestre à temps plein ?

Oui bien sûr. Et c’est sans doute ce qui a contribué à mon succès à Woluwe. J’ai dit très clairement que je me consacrerais à la commune et j’ai l’habitude de respecter mes engagements. Et nous veillerons scrupuleusement au décumul des mandats. C’est aussi cela que les gens attendent.