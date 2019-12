Oleye: décrassage matinal pour les joggeurs

Pas de répit pour certains joggeurs. Même le jour de Noël, il faut "sortir". C'était le cas ce matin, à Oleye, près de Waremme, pour quelques membres du club "Waremme Amis Course". Une douzaine de kilomètres au menu. La bonne humeur est omniprésente dans ce groupe d'amis.

Cela dit, si vous profitez des fêtes de fin d'année pour prendre un nouveau départ sur la plan sportif, ne commettez pas d'imprudence comme l'explique Coralie Fontaine: "Il faut d'abord être sûr qu'au niveau santé, tout est en ordre surtout quand on a un certain âge. Il faut un bon équipement surtout au niveau des chaussures. Il ne faut pas hésiter à se faire conseiller. Il faut aussi entamer cette reprise avec du plaisir, c'est pour moi le plus important. Il faut créer un groupe ou en rejoindre un, se donner des rendez-vous chaque semaine pour essayer que cela dure et que l'on puisse pratiquer du sport toute l'année. La condition physique suivra…", conclut la jeune femme très sportive.