Ohey : un distributeur automatique de produits locaux fait son apparition

Promouvoir le local

Le distributeur vient d’être inauguré, et les clients sont au rendez-vous. "On ne sait pas quoi choisir, tout a l’air appétissant !", s’exclame une dame qui habite la région. "Ce qui est pratique", dit-elle, "c’est que tout est regroupé dans un endroit. On ne doit pas aller chercher les fraises quelque part, les pommes de terre ailleurs, le fromage encore ailleurs. Ici on vient au distributeur et on peut faire fonctionner l’économie locale… Et c’est important, surtout en cette période !"

En effet, dans les 48 casiers et les 78 places réfrigérées de l’appareil, les produits proviennent uniquement d’une petite dizaine de producteurs locaux.