Echo en devenant Echo + pour marquer son ouverture a récolté 59.23% des voix contre 49.41% en 2012. Une belle progression de 10% qui permet à la liste d'empocher 12 des 17 sièges. Une confortable majorité absolue qui lui permettrait de se passer de son partenaire de majorité Ecolo, surtout que le parti vert ne décroche qu'un seul siège.

L'opposition se présentait à ce scrutin avec deux listes : Pour Ohey et Ohey Plus. La première décroche trois sièges et la deuxième un seul siège.