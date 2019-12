Offrir un animal comme cadeau surprise à Noël ? Une très mauvaise idée pour la SPRA de Liège

Beaucoup de monde ce dimanche au refuge de la SPRA à Liège pour son traditionnel "Noël des animaux." L’occasion d’ouvrir ses installations au public, de se faire connaître et de récolter des dons de nourritures pour les bêtes hébergées. Un petit marché de Noël était aussi organisé pour l’occasion. Une vingtaine de stands proposaient notamment des accessoires pour chiens : manteaux, foulards, médailles, harnais… Sany Siwel vend des accessoires pour chiens un peu plus étonnants : "par exemple, un collier led comme ça, le chien est visible dans le noir par n’importe quelle météo. J’ai aussi des produits bios. Les animaux aussi ont droit à des produits naturels. Il y a trop de produits chimiques pour les animaux. J’ai un shampooing bio et un répulsif, un spray antiparasitaire 100% naturel."

Une quarantaine de chiens adoptables mais pas sur un coup de tête

Au SPRA de Liège, une centaine de chiens sont hébergés dont une quarantaine adoptables... Mais pas sur un coup de tête! - © Tous droits réservés

Mais La mauvaise idée cadeau surprise à Noël, c’est un chien ou un chat. Fabrice Renard Inspecteur principal à la SPRA : "il ne faut jamais offrir un animal en cadeau, surtout si la personne qui va l’avoir au final, n’est pas au courant. La personne ne souhaite peut-être pas ce type d’animal et préférera peut-être un chien ou un chat ou alors un chien plus nerveux parce que la personne fait du sport ou un chien plus calme… C’est vraiment la personne qui va l’acquérir qui doit venir choisir celui qui lui conviendra le mieux." A la SPRA de Liège, une centaine de chiens sont hébergés. Une quarantaine sont adoptables. Mais pas sur un coup de tête.

Comme cadeau pour votre chat, identifiez-le et stérilisez-le

Plus largement, 250 animaux sont hébergés en permanence à la SPRA de Liège. Plus ou moins à 3600 animaux sont replacés chaque année soit dans de nouvelles familles soit chez l’ancien propriétaire qu’on a pu retrouver. "La grande majorité des animaux qui viennent à la SPA sont des animaux qui sont trouvés sur la voie publique. Au niveau des adoptions, le nombre de chiens et de chats est à peu près le même avec une hausse sensible des chats, cette année. C’est une bonne nouvelle car il y a beaucoup de chats et ils ne sont pas stérilisés. Dans la nature, ils se reproduisent. Si vous voulez offrir un cadeau à votre animal de compagnie, identifiez-le pour pouvoir le retrouver s’il venait à se perdre et stérilisez-le. Ça évitera de faire des chatons malheureux dans les refuges."