Offrez-vous l’ancienne caserne des pompiers à Evere pour 2,4 millions d’euros

Mise à prix : 2,425 millions d’euros ! Le montant de départ n’est pas donné mais correspond à l’estimation réalisée pour l’ancienne caserne des pompiers de Bruxelles à Evere, en vente sur le site Biddit à partir du 9 décembre. Les pompiers ne sont plus à cette adresse, le 162 avenue Jules Bordet, depuis 2014. Pendant toutes ces années, le bâtiment qui s’étant trois niveaux et plus de 2400 mètres carrés a eu le temps de se décrépir. C’est un véritable chancre urbain, logé dans un quartier de bureaux, face à la caserne militaire d’Albert et le cimetière de Schaerbeek.

De l’ancienne caserne ne subsistent que quelques souvenirs visibles sur place : un panneau "Pompiers – Brandweer" en noir sur fond blanc à l’entrée, une sirène accrochée au-dessus de la porte de garage, un logo du SIAMU au sol… Pour le reste, des vitres sont cassées, la végétation déborde, les façades ne sont plus toutes fraîches… Le complexe a été vandalisé et squatté. Il exige une rénovation profonde.