Odin et Sacha, deux American Pit Bull interdits de territoire à Waterloo

Chiens dangereux : à qui la faute ? - Les jours d’après de 7 à la Une - 13/01/2018 Chaque commune tient une liste des races de chiens interdites sur leur territoire. Si certains trouvent la mesure injustifiée et prêtent une confiance aveugle au meilleur ami de l’homme, d’autres se méfient et pour cause, certains chiens dangereux peuvent blesser grièvement. Pendant une heure Danielle s’est littéralement fait déchiqueter par le chien de son frère alors qu’elle était venue le nourrir. Même la police n’a pas osé intervenir. Elle a frôlé la mort et a dû être amputée d’un bras. Dominique s’est fait attaquer dans son jardin par le chien de son voisin, elle a réussi à le repousser mais son bras s’est fait broyer. Elle a désormais une plaque de fer vissée dans le bras. À chaque fois qu’elle sort de chez elle, l’anxiété la rattrape. Des accidents aux conséquences parfois grave qui soulève une question : dans ces cas-là, à qui la faute ?