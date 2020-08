Odeurs à Seneffe: en cause, les bassins de décantation de deux entreprises d'Ecaussinnes

Du nouveau sur ce dégagement gazeux et ces odeurs nauséabondes du côté de Seneffe ce Weekend. Une odeur d'œuf pourri, encore présente ce lundi matin et qui a provoqué de grosses inquiétudes jusque dans le Brabant wallon. Les habitants se plaignent de maux de tête, de nausées et d'irritations.

Depuis le début de l'enquête, l'entreprise Afton située à Ecaussinnes a été montrée du doigt. Cette société produit des additifs pour huiles de moteur et pour les carburants. Dans le courant de la semaine, une installation de cette usine a été endommagée et mise en sécurité.

D'après les premiers éléments de l'enquête rapportés ce matin par la bourgmestre ff Marie-Christine Duhoux, les odeurs émanent maintenant de bassins de décantation d'Afton et de l'entreprise voisine INEOS. une situation aggravée par les fortes chaleurs de vendredi.

La protection civile a mesuré le taux de sulfure d'hydrogène à l'origine des odeurs. Des taux de 0,3 à 0,7 PPM bien inférieurs au seuil de toxicité qui est de 10 PPM.

Mais l'enquête ne s'arrête pas là, c'est maintenant le DPC (Département de la Police et des Contrôles) de la RW qui a pris le relais pour faire toute la lumière sur cette pollution.