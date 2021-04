Occupation de la Monnaie à Bruxelles : le collectif obtient une rencontre avec les ministres fédéraux, et garde sa tribune quotidienne

Le collectif "Bezet La Monnaie Occupée", qui a investi, depuis quinze jours l’intérieur du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, devait quitter les lieux ce dimanche 17h. Cependant, le collectif estimant que ses revendications n'avaient pas été entendues, il souhaitait rester au moins jusqu'au prochain comité de concertation, prévu le 23 avril. Si dans un premier temps le théâtre avait refusé ces "prolongations", des négociations ont été entamée ce dimanche soir, pour aboutir à un accord : le collectif ne peut plus occuper en permanence les lieux, mais peut maintenir ses tribunes quotidiennes, et surtout, il aurait obtenu une rencontre avec les ministres fédéraux à propos des mesures covid pour la culture, avant le prochain comité de concertation.

Le collectif a également obtenu l'écriture d'une lettre commune avec le théâtre de la Monnaie, "mais aussi on l'espère, le KVS (Théâtre Royal flamand de Bruxelles), le théâtre national", qui reprendra les revendications communes du secteur culturel. Les occupants ont aussi obtenu une nuit à l'hôtel (pour une dizaine de personnes), car ils ne peuvent plus rester dans le bâtiment le couvre-feu passé.

"Il y a un moment, on ne peut plus se contenter de ces demi-mesures, le corona ne peut plus être une excuse pour brider les revendications, pour brider l'imagination. On demande d'avoir une vision un peu plus large de la société, de réellement donner de la valeur aux liens sociaux. On veut un changement de paradigme, et un refinancement massif de la culture, des secteurs précarisés. La Monnaie, c'est tout un symbole, c'est de là qu'est partie la révolution belge de 1830 (avec une représentation de l'opéra "La muette de Portici", ndlr), c'est un bâtiment fédéral, et on veut des mesures au niveau fédéral. " a commenté Oscar Briou, comédien et représentant du collectif.