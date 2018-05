Obtenir une copie d'un examen corrigé: tous font un peu la sourde oreille, sauf l'UNamur

A l’approche des examens dans le supérieur, une question que – peut-être – vous vous posez : un étudiant a-t-il le droit d'obtenir une copie d'un examen corrigé ?

Jusqu'ici, les étudiants avaient déjà le droit d'aller jeter un coup d'œil sur les épreuves corrigées mais sans pouvoir repartir avec une copie.

Un nouveau règlement européen devrait changer la donne : à partir du 25 mai, obtenir la copie d'un examen corrigé sera un droit.

Chez nous, les universités et les hautes écoles font un peu la sourde oreille. Sauf la faculté de droit de l'Université de Namur, qui a décidé d'appliquer cette nouvelle règle dès cette année.

Beaucoup de professeurs ne voient en effet pas d'un bon œil l'idée qu'un étudiant fasse une copie de son épreuve d'examen corrigée. Ils craignent notamment l'augmentation des recours et la diffusion des questions sur internet.

Mais, selon le doyen de la faculté de droit de Namur, Marc Nihoul, les examens sont des données personnelles, aux yeux de la nouvelle législation européenne, qui prévoit ce droit à la copie.

L'étudiant n'est toutefois pas propriétaire de l'épreuve écrite, qui contient les questions et les évaluations du professeur. Il n'a donc pas le droit de diffuser son contenu sur internet.

Pour l'heure, la faculté de droit de Namur fait un peu cavalier seul. Mais elle a mis un pied dans la porte. Et on voit mal comment le reste l'enseignement supérieur et universitaire pourrait la reclaquer au nez des étudiants.