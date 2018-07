Obourg: un cycliste fauché par une voiture sur la route industrielle

Un cycliste qui circulait sur la N552 mardi matin, à Obourg, a été percuté par une voiture. Le cycliste est décédé sur place, a indiqué la police montoise, confirmant une information de Sudpresse.

Un accident impliquant un cycliste et une voiture s'est produite mardi matin sur la nationale N552 à Obourg, appelée Route Industrielle à cet endroit où la chaussée compte trois bandes. Le choc s'est produit quelque 200 mètres avant la rue conduisant vers le village d'Obourg.

La victime est un policier

Selon la zone de police de Mons, l'automobiliste n'aurait pas vu le cycliste sur la droite de la chaussée et il l'aurait accidentellement percuté. La victime, qui serait, selon la police de Mons, un policier en route vers son lieu de travail, n'a pas survécu à ses blessures.

La circulation, perturbée dans la zone de l'accident, a été rétablie vers 10h00.

Le parquet de Mons a confirmé la cause accidentelle de la mort du cycliste, né en 1965. Selon le parquet, le conducteur de la voiture, qui roulait dans le même sens que le cycliste, a été ébloui et n'a pas vu le vélo. Le médecin légiste est descendu sur les lieux et a confirmé l'accident.