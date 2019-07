Obourg: un an après le décès d'un cycliste, la route industrielle tarde à être réaménagée

Un an après, cet endroit est toujours aussi dangereux pour les cyclistes et les piétons. Un projet d’aménagement existe. Mais il tarde à se concrétiser. "Cette route passerait de deux fois deux bandes de circulation à deux fois une voie", explique Ludovic Toussaint, secrétaire du Gracq (les Cyclistes quotidiens, photo ci-dessous). "Sur le côté, une bande serait utilisée pour créer tout un cheminement cyclo-piéton avec des passages sécurisés".

C'était il y a un an. Le 3 juillet 2018, Pierre Darquenne était victime d’un accident mortel à Obourg. Ce mercredi matin, à 11h, un hommage sera rendu à ce cycliste. Ses proches et des officiels se réuniront le long de la route industrielle où il a été fauché.

Annoncés en juin... les travaux sont finalement reportés. En septembre, la Wallonie doit lancer la procédure de marchés publics.

À vélo malgré les risques

Un an plus tard, on ne peut pas dire que rien n’ait été fait pour les vélos dans la région. Des nouvelles pistes cyclables apparaissent ça et là. Mais le réseau est incomplet. Pas de quoi refroidir pour autant Valérie et son fils Leandro. Ils habitent à Mesvin (Mons) et circulent régulièrement à vélo malgré tout.