Obourg : les bêtes d'Emile Desquennes ont toutes été euthanasiées ce lundi

"À tous mes amis Facebook, en ce lundi 20 décembre 2021, voici quelques photos prises ce dimanche de mes bêtes qui ont été euthanasiées ce matin à la ferme pour cause de contamination par des PCB émis par l'usine de broyage de métaux voisine d'une de mes parcelles de production fourragère". L’homme qui s’exprimait en ces termes sur son site Facebook ce lundi, c’est Emmanuël Desquennes, un agriculteur dont l’exploitation a été déclarée, il y a plus d’un an, contaminée aux PCB, des substances toxiques issues de l’activité industrielle. Un constat qui, comme nous l'expliquions il y a deux mois, condamnait à terme son élevage.

Ce lundi, l'homme a dû s'exécuter et faire procéder à l'abattage de ses bêtes chez lui, au sein même de son exploitation. Pourquoi chez lui? Dans sa publication, il précise "Les hautes autorités de l'agence compétente en la matière considèrent qu'il est plus simple et plus facile d'abattre mes bêtes dans mes étables plutôt qu'en abattoir !".

En tout, ce sont donc soixante bêtes qui ont dû être abattues.