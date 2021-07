Nuisances sonores à Woluwe-Saint-Lambert : Les accès au parc George Henri seront limités après 23 heures

Les riverains du parc se plaignent d’incivilités récurrentes et en particulier de nuisances sonores dans le parc George Henri (square de Meudon) durant les nuits de la belle saison. C’est pourquoi la commune annonce ce mercredi avoir demandé à Bruxelles Environnement, gestionnaire du site, l’autorisation de faire fermer les entrées latérales du parc après 23 heures, et ce du 15 juillet au 15 septembre. L’entrée principale au square de Meudon restera accessible à toute heure.

Cette mesure vise à permettre un contrôle plus aisé des services de police lorsqu’ils sont appelés à intervenir en ce lieu, notamment pendant la nuit. Il a été également demandé à Bruxelles-Environnement de rappeler aux usagers que l’amplification de la musique n’y est pas autorisée et, qu’en conséquence, les gardiens du parc doivent intervenir systématiquement, conformément au règlement de police spécifique à la gestion des parcs régionaux.

Après les heures de prestation des gardiens du parc, les services de police prendront le relais et, certains soirs, notamment en fonction de la plus grande fréquentation à la belle saison, les gardiens de la paix du service communal de la prévention feront également acte de présence. Le déplacement des engins d’entraînement sportifs situés dans le parc, le long de la rue Montagne des cerisiers, est également à l’étude, en raison de la diffusion de musique lors des entraînements. Une nouvelle réunion avec les habitants et les riverains du parc sera organisée à l’automne afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures.