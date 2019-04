Nouvelles tensions chez NLMK Clabecq: les ouvriers jalousent le protocole d'accord pour les employés et cadres

Barbara Leduc, secrétaire permanente CGSLB - 18/04/2019 Un protocole d'accord a en effet été signé mercredi soir chez NLMK, à Clabecq. Il concerne la nouvelle mouture du plan social des employés et des cadres du sidérurgiste. De source syndicale, les conditions de départ des travailleurs touchés par la restructuration sont améliorées. Les grandes lignes du compromis avaient été expliquées au personnel et acceptées, lundi. Ce qui avait mis fin à la grève des employés et cadres, depuis ce mardi. Mais ce jeudi midi, nouveau rebondissement ! Le geste accordé aux employés crispe les ouvriers. Ceux-ci réclament aussi un avantage. Faute de quoi, ils pourraient bloquer le site.