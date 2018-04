Nouvelle salle d'exposition sur le site minier du Martinet à Roux

Le site minier du Martinet, à Roux retrouve une nouvelle vie. La salle des pendus de cet ancien charbonnage de Charleroi a été rénovée. Une première exposition, consacrée au peintre carolo Pierre Debatty, s'ouvre le 20 avril dans ce lieu atypique.

A quelques jours de l'ouverture de l'exposition, les bénévoles s'activent. Gilbert est menuisier et est chargé de faire les trous pour accrocher les peintures. "La ville noire" est une toile de plusieurs mètres de hauteur. Elle fait partie de la centaine d'oeuvres exposées. Pierre Debatty a créé la moitié pour l'occasion : "Ces toiles évoquent les lumières sur la ville de Charleroi. On a Charleroi à l'heure du coucher du soleil, Charleroi la nuit avec une nuit étoilée, et alors, Charleroi, le jour." Ces peintures évoquent aussi ce lieu imprégné du passé minier de Charleroi : "Mes origines sont carolos et donc, il y a toujours des références au côté grande agglomération avec un paysage un peu chaotique. J'imagine toujours la région de Charleroi vue du ciel. Et donc, la plupart des toiles sont des références, pas spécialement à l'industrie, mais au côté anarchique du cadre géographique du cadre de la région."