Nouvelle phase de chantier de Daussoulx: difficultés de trafic très importantes vers Liège

Ce lundi matin, la dernière phase du chantier de Daussoulx sur l’E42 Mons-Liège a commencé. L’information a été diffusée fin de semaine dernière. Nous avions prévu des problèmes trafic dès le début de cette semaine et ce fut bien le cas !

La circulation reste difficile depuis Emines sur l’E42 jusqu’à Andenne vers Liège. On roule sur une voie et sur une voie à contre-sens (qui ne semble pas être assez utilisée…). On a perdu jusqu’à 2h selon les automobilistes qui ont été nombreux à nous appeler.

A partir de demain et jusqu’à la fin du mois d’août (fin prévue des travaux), il va falloir éviter ce secteur le plus possible.

Notez que dans l’autre sens, deux voies sont maintenant praticables vers Mons.

