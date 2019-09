Nouvelle perquisition à la maison communale de La Bruyère

C’est en plein déménagement vers la nouvelle maison communale que la police judiciaire a débarqué il y a deux jours. Un mois après une première perquisition, la police tentait apparemment d’étayer la plainte déposée en septembre 2018 par le mari d’une ancienne employée communale.

L’homme accuse la majorité précédente de faux et usage de faux. A l’engagement de son épouse, des procès verbaux auraient été manipulés pour, selon le plaignant, "pouvoir la payer sous son barème".

Le bourgmestre Yves Depas s’est montré inquiet ce jeudi. "Inquiet parce que c’est déjà la deuxième perquisition. La police judiciaire fait son travail mais le nouveau collège n’a rien à se reprocher. Nous, ce que nous voulons, c’est tourner la page et travailler de manière sereine. Nous restons à la disposition de la PJ et de la justice et s’il le faut, nous prendrons nos responsabilités."

Une enquête qui n’est pas encore terminée puisque selon l’Avenir, quatre agents de l’administration ont été convoqués pour être entendus prochainement par les enquêteurs.