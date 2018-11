Nouvelle manifestation contre la réforme des APE: quelles conséquences sur votre mobilité ?

La FGTB manifeste ce jeudi matin devant le Parlement wallon, à Namur, contre la réforme des APE (aides à l'emploi). Pendant que les députés parleront du budget 2019, les manifestants formeront une chaîne humaine entre le parlement et l'Elysette, à Jambes. Leur crainte est de voir supprimer plus de 4000 emplois dans des secteurs comme le non-marchand, les administrations locales, les Provinces, le Forem...

Conséquences sur la mobilité à Namur

Le stationnement et la circulation est interdite depuis 7h00 et jusque 13h00 Quai de Meuse à Jambes et à Namur, avenue Baron Louis Huart. De quoi mettre à mal la circulation dans le quartier du Grognon et du Parlement.

Peu de perturbations du côté des TEC

Au niveau des transports en commun, il y a peu d'impact sur la circulation des TEC. 96% des bus circulent ce matin dans Namur. Les lignes 1, 5 et 27 sont les plus touchées par ces perturbations.

Ailleurs en Wallonie, le réseau est différemment impacté. A Nivelles, par exemple, 92% des services sont assurés. A Chastre et Jodoigne, c'est 100%.

A Charleroi : un bus sur deux roule, mais la situation varie d'un dépôt à l'autre. C'est un peu mieux au niveau du métro avec, là-aussi, certaines lignes plus touchées que d'autres. A La Louvière, huit chauffeurs sur dix ont pris leur service ce matin.

La manifestation aura également un impact sur d'autres services ce jeudi : les recyparcs, par exemple. Ceux de Rixensart, Wavre, Walhain et Incourt resteront fermés aujourd'hui. On pense aussi à certaines administrations, comme le Forem, les Provinces… ou encore à certaines crèches.