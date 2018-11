Nouvelle majorité à la Ville de Bruxelles: le plan de circulation va être revu

Les autorités de la Ville de Bruxelles ont présenté ce matin, aux journalistes, la nouvelle équipe des Bourgmestre et Echevins et le projet politique pour les six années à venir. A vrai dire, le noms des différents échevins étaient déjà connus, mais pas leurs attributions respectives. Aux côtés du Bourgmestre socialiste Philippe Close, le premier Echevin Ecolo Benoît Hellings sera en charge du climat et des sports. Chez les socialistes, Faouzia Hariche reste l'Echevine de l'instruction publique, de la jeunesse, et des ressources humaines, Mohamed Ouriaghli du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances, Ahmed El Ktibi sera chargé de l'état civil et de la population et de la solidarité internationale, enfin Delphine Houba prend la culture, le tourisme et les grands événements. Karine Lalieux, quant à elle, devient la nouvelle présidente du CPAS; tandis que l'élue sp.a sur la liste Change.brussels, Ans Persoons, travaillera sur les questions d'urbanisme, de l'enseignement néérlandophones, (ainsi que sur les autres affaires néérlandophones). Du côté des verts, Bart Dhondt va s'occuper de la mobilité et des travaux publics, Zoubida Jellab sera en charge des espaces verts ainsi que de la propreté publique, et Arnaud Pinxteren devient l'échevin de la petite enfance, de la participation citoyenne et de la rénovation urbaine. Le nouvel Echevin Défi, Fabian Maingain, lui, se voit attribuer les affaires économiques, l'emploi, la Smart City, et la simplification administrative. Enfin, la nouvelle équipe a confirmé ce matin que l'Ecolo Liesbet Temmerman présiderait bien le conseil communal.

Participation citoyenne, climat, mobilité

Au cours de la conférence de presse, la nouvelle équipe a également présenté son projet politique. "Les grandes priorités sont la participation citoyenne, l'environnement, le climat et la mobilité, explique le nouveau Premier Echevin Benoit Hellings, avec une dimension sociale très affirmée. Par exemple, nous voulons recapitaliser les sociétés de logements sociaux, pour aider les locataires à payer moins de frais d'énergie". 15 millions d'euros vont ainsi être débloqués en vue de rénover les habitations sociales, en particulier pour renforcer leur isolation thermique.

Quel avenir pour le piétonnier et ses abords?

Au niveau de la mobilité, le nouveau collège annonce un nouveau plan de circulation: "Tout le monde reconnaît que la méthode n'était pas bonne, poursuit Benoît Hellings. On va supprimer le mini ring et élaborer des boucles de circulation, mais on va prendre le temps, aller à la rencontre des gens. Il faut que les habitants s'approprient le projet".