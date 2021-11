Nouvelle grille tarifaire pour le Domaine de Chevetogne, certains prix augmentent de 20 à 25%

Ce vendredi, le Conseil Provincial a voté la nouvelle grille tarifaire du Domaine de Chevetogne. Une tarification plus dynamique qui varie en fonction des périodes de l’année (des jours fériés etc.) avec l’apparition des tarifs : "fun", "loisir" et "nature", qui peuvent être plus ou moins comparés aux termes : "haute", "moyenne" et "basse saison". La nouvelle tarification entrera en vigueur le 2 avril 2022 et sera applicable toute l’année. Jusqu’à présent, l’entrée au Domaine de Chevetogne était gratuite en hiver.

En plus de cette tarification étendue à toute l’année et plus dynamique, on constate une nette augmentation de certains prix. Il faut préciser que les prix des entrées étaient inchangés depuis 2006.

Une hausse de parfois 20 à 25%

Par exemple, l’abonnement à l’année pour les Namurois passe de 60 à 75€. Le même abonnement au guichet passe de 100 à 120€. Les entrées individuelles pour une journée restent à 10€ dans la période "loisirs", mais grimpent à 15€ en période "fun". Par contre, les tarifs restent inchangés pour les écoles, et dans de nombreux cas, l’entrée est gratuite.

Assurer l’avenir économique du site

Pour rappel, le Domaine de Chevetogne deviendra une régie ordinaire au 1er janvier 2022. Une volonté de la Province forcée à réaliser des économies pour subsidier les zones de secours. Ce passage en régie accordera plus d’autonomie au Domaine mais il devra également faire tourner la boutique avec un budget réduit. A noter qu’un plan financier a également été mis en place pour les années 2022-2026. Ces changements permettent d’envisager plus sereinement les perspectives économiques du site. 2022 verra certainement naître de nouveaux débats sur le devenir du site, sa mission. Le Domaine de Chevetogne doit encore se doter d’un schéma directeur, d’un projet clair pour l’avenir avec de grandes lignes directrices.