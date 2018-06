Nouvel investissement de Cargill sur son site de Mouscron

La division cacao et chocolat de Cargill investit 12 millions d'euros supplémentaires dans son usine de fabrication de chocolat de Mouscron, a annoncé mardi Cargill dans un communiqué. Une nouvelle ligne de production de chocolat liquide va être créée et permettre la création de dix nouveaux emplois. L'installation sera opérationnelle d'ici la fin de l'année.

Le groupe américain avait déjà annoncé fin 2013 un investissement important sur le site mouscronnois, portant sur 35 millions d'euros.

Le nouveau capital qui répond à la hausse de la demande en chocolat belge "premium" doit permettre d'augmenter la production de chocolat au lait et noir.

"L'équipement permettra de mieux rencontrer les besoins en chocolat de la Belgique et offrir plus de chocolat belge de qualité aux clients des marchés extérieurs qui entendent profiter de la réputation mondiale de la Belgique", a commenté Inge Demeyere, directrice des activités chocolat chez Cargill Europe.

La fabrique de Mouscron emploie quelque 150 personnes. Elle est spécialisée dans la confection de chocolat noir et au lait, sous formes solide et liquide, qu'elle destine aux producteurs de confiseries, biscuits, pâtisseries et glaces.

Le groupe compte quelque 1000 travailleurs en Belgique.