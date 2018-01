Nouvel An: nuit chargée pour les pompiers du SIAMU Bruxelles-Capitale

La nuit de la Saint-Sylvestre n'a pas été de tout repos pour les équipes du SIAMU Bruxelles-Capitale. Feux de voitures, de poubelles, nombreuses sorties d'ambulance et une agression envers une équipe ont rythmé la garde du 31 décembre 2017 à 8h au 1er janvier 2018 à 8h.

Les pompiers ont particulièrement été choqués par l'agression d'une équipe dans son camion vers 00h30, rue Piers à Molenbeek. "Le véhicule a été caillassé et l'autopompe a subi des dégâts mais, heureusement, aucun de nos hommes n'a été blessé", explique à Belga Pierre Meys, porte-parole du SIAMU Bruxelles-Capitale.

Les pompiers enregistrent 134 interventions rouges (sorties de véhicules pompiers) dont 8 pour des feux de voiture à Anderlecht, Saint-Josse, Molenbeek et Schaerbeek, 60 pour des feux de poubelles, 5 incendies et 61 petits services (personnes bloquées, nettoyage de la voie publique, etc.).

La garde de la Saint-Sylvestre a également connu 400 sorties d'ambulance dans le cadre de l'aide médicale urgente. Les interventions ont concerné des cas "classiques" pour cette période de l'année (malades, rixes sur la voie publique, etc).