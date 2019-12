Nouvel an à Molenbeek : les détails du plan sécurité pour éviter les débordements

Les autorités communales molenbeekoises semblent avoir pris la mesure des débordements survenus l’an dernier à l’occasion du nouvel an. Pour éviter que des épisodes violents ne surviennent lors du prochain réveillon 2019-2020, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) et la zone de police de Bruxelles Ouest ont décidé de mettre en place un dispositif sécuritaire extraordinaire. Celui-ci jouera tant la carte du répressif que celle du préventif.

Les poubelles retirées, état-major de police centralisé

Ce plan, la bourgmestre l’a présenté dans ses détails ce lundi à la RTBF. Les 31 décembre et 1er janvier prochains, seront sollicitées les forces de l’ordre, les gardiens de la paix, les éducateurs de rue, les services communaux…" Molenbeek mérite un réveillon paisible. Et pour cela, nous sommes prêts. Molenbeek et ses habitants ont droit à la sécurité et ce n’est pas négociable ", insiste Catherine Moureaux. "Les habitants demandent cela. "

Concrètement, la commune va travailler sur trois axes : répressif, préventif, intervention d’urgence. Tout d’abord, un centre de gestion local sera mis en place le jour J. Chaque service impliqué dans le dispositif (Prévention, jeunesse, police, services de propreté, travaux publics…) y sera représenté. L’idée est d’avoir, rassemblés en un même lieu (commissariat de police) tous les départements susceptibles d’intervenir. " Le briefing aura lieu à la commune mais le soir même nous serons à la police ", précise la bourgmestre.

Autre mesure : aucun déchet ne pourra traîner dans les rues le 31 décembre. L’an dernier, des sacs avaient servi à allumer des incendies. Bruxelles Propreté opérera donc une collecte renforcée avant le réveillon.

Les feux d artifice et les pétards seront bannis. Une campagne auprès des commerçants (avec remise d une brochure) est menée afin de leur rappeler les réglementations en termes de vente. " Les feux et les pétards créent du tapage et une peur chez certains de nos habitants. Ils craignent d’être touchés ou qu il y ait un incendie ", insiste Catherine Moureaux. "Ce qui est certain c’est que leur utilisation sera totalement interdite sur l’espace public. Je tiens encore à insister sur le fait que des achats via internet peuvent présenter des risques importants. Des enfants ou des adolescents qui les manipuleraient peuvent perdre un doigt, plusieurs doigts, une main… "

En termes de présence physique des équipes communales, les gardiens de la paix et les travailleurs sociaux sont mobilisés en nombre. Idem pour les forces de police. L’an dernier, les agents de la zone étaient au nombre de 80. " Ils seront plus. Je ne peux pas en dire plus. Leur approche sera différente en termes de stratégie et de tactique. " D’un point de vue stratégique, l’accent sera mis sur les quartiers qui comptent une station de métro.

Et si des incidents devaient survenir, une équipe d intervention d’urgence partira sur le terrain, par exemple pour placer des planches sur la vitrine d’un commerce vandalisé. La police aura vu sur l’ensemble des caméras afin de coordonner au mieux les patrouilles.

Les pompiers, sur base d’analyses de la situation et des risques cette fois réalisés par le centre de crise régional, pourraient être accompagnés de forces de l’ordre pour éviter d’éventuels guets-apens.

Violences et polémiques l’an dernier

L’année dernière, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, des véhicules de police et de pompiers avaient été caillassés par des jeunes. Deux zones avaient été particulièrement difficiles : le boulevard Léopold II et les Etangs noirs.