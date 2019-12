Nouvel An à Bruxelles: de nombreuses personnes présentes au pied de l'Atomium pour le feu d'artifice

Le réveillon du Nouvel An bat son plein ce mardi, notamment à Bruxelles, où de nombreuses personnes ont décidé d'aller admirer le feu d'artifice sous l'Atomium, sur le plateau du Heysel. A minuit, un spectacle de 18 minutes que l'on promet féerique est prévu.

Un dispositif de sécurité a été mis en place et il ne sera plus possible d'accéder au site après 23 heures. Il est aussi recommandé de privilégier les transports en commun, de plus, ils sont gratuits : des bus Noctis circuleront jusqu'à 5 heures du matin.