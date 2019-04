Nouveaux parkings à Pairi Daiza: près de 100 avis négatifs

Le parc animalier Pairi Daiza veut ajouter 1000 places à son parking. Une nouvelle extension qui fait grincer des dents dans la région. Certains riverains regrettent le morcellement du paysage rural. Et se demandent où s'arrêtera l'accroissement du parc. Hier, l’enquête publique s’est clôturée. Elle a récolté une petite centaine d’avis négatifs. "Cela paraît disproportionné", déplore Luc Norgas, porte-parole du "Collectif Citoyen Pays Vert". "On va perdre l'aspect rural avec ces extensions. Nous protestons contre cette mentalité du 'tout voiture', et estimons que ces développements ne profiteraient à personne, même pas au parc".

Selon Jean-Jacques Cloquet, le directeur opérationnel et commercial de Pairi Daiza, ces protestations sont la voix d'une minorité de citoyens seulement. Il défend le bilan d’expansion du parc. "Monsieur Domb et ses équipes ont prouvé depuis 25 ans que le développement essayait de respecter l'environnement. On peut comprendre que des gens se posent des questions, mais il ne faut pas systématiquement dire non à tout".

Avant d’être confirmée, l’expansion doit encore être étudiée par plusieurs instances. Les riverains devraient être fixés aux alentours du quinze juin.