Un nouveau vol de câbles a eu lieu cette nuit entre Gembloux et Namur. Le trafic est interrompu entre les deux gares et remplacé par un service de bus pour le circulation locale. Les trains Bruxelles-Luxembourg sont déviés via Jemeppe-sur-Sambre.

Des câbles de signalisation ont aussi été volés. Conséquence : trois passages à niveau sont fermés sur le tronçon. Infrabel pense que le trafic reprendra vers midi.