Nouveau pour les familles d'accueil: un congé parental pour le placement à moyen et long terme

Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle loi concerne l'accueil d'enfants placés pour une longue période. On parle d'accueil à moyen et long terme, il s'agit de durée de placement de 6 mois minimum, mais le plus souvent, ce type d'accueil dure plusieurs années. Jusqu'à présent, les travailleurs salariés qui s'engageaient dans cette démarche n'avaient droit qu'à 6 jours de congé possibles au moment de l'arrivée de l'enfant.

Désormais, ils auront accès à un congé rémunéré de 6 semaines par parent accueillant, plus une semaine à partager entre les deux parents. L'application de cette loi reste en ce moment compliquée dans la mesure où la chute du gouvernement a retardé les arrêtés d'application mais c'est un acquis dont se félicitent à la fois les familles d'accueil et les services qui les encadrent.

Parce qu'accueillir du jour au lendemain au sein de sa famille un nouvel enfant, cela demande un temps d'adaptation. Virginie et Jean-François en font en ce moment l'expérience. Déjà parents d'une petite fille de 5 ans, ils ont décidé l'an dernier de s'inscrire comme famille d'accueil longue durée pour un enfant placé.

Il y a deux semaines, on leur a confié un très jeune bébé, une fillette de 3 semaines dont la mère n'est pas en mesure de s'occuper. En quelques jours, il a donc fallu réorganiser la vie de famille, avec beaucoup de joie mais très peu de temps. Virginie a donc accueilli avec plaisir la possibilité de se poser quelques temps avec ce tout jeune bébé: "pouvoir apprendre à se connaitre mutuellement, c'est un réel atout, c'est plus que nécessaire".

En Fédération Wallonie Bruxelles les services qui s'occupent d'enfants en difficulté sont constamment en recherche de familles d'accueil. Le nouveau congé parental permettra plus facilement aux personnes qui travaillent de s'engager dans cette démarche. Michael Rossi dirige le service d'accompagnement des familles d'accueil Odile Henri. Il se réjouit que ce congé existe.