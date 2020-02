C’est la ville basse qui vibrera cette année le 25 février grâce aux festivités du carnaval de Charleroi. Gros changement et presque un retour aux sources, à une époque où le carnaval passait sur le boulevard Tirou. Les cafetiers de la Place du Manège n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont été invités à descendre ville basse pour tenir des stands de boissons. Pour Babette Jandrain, l’échevine des fêtes de Charleroi, "Les travaux lancés ville haute ne permettent plus un parcours confortable dans ce quartier." Il y a aussi, il ne faut pas le nier, le prestige de défiler dans la partie rénovée de la ville en attendant les rénovations ville haute.

Nouveau parcours pour le carnaval de Charleroi - © Tous droits réservés

Grand départ au croisement du boulevard Audent et de la rue d’Orléans pour partir le long du parc Astrid et descendre rue du Pont-Neuf vers le boulevard Tirou. L’arrivée se fera Place de la Digue après un passage devant Rive Gauche. Les sociétés de Gilles s’intégreront dans le cortège en différents points d’accès.

Et c’est aussi ça la grande nouveauté. Une meilleure intégration des deux cortèges. Le carnaval de Charleroi défile à deux vitesses ces dernières années. Le cortège folklorique avec les Gilles et le cortège socioculturels impulsé par l’Eden. En fait il faudrait rajouter un troisième cortège, celui du Sporting de Charleroi qui fait cavalier seul puisqu’il refuse (pour l’instant) de défiler sans moteur et sans sonorisation.

15h15 : départ du Sporting

15h30 : Départ du cortège

17h50 : Procès du corbeau

19h30 : Brûlage du corbeau (s’il est reconnu coupable)