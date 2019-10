Nouveau contrat entre la Stib et Alstom pour gérer la signalisation du réseau de tram

La Stib et Alstom ont conclu un nouveau contrat pour la mise à jour et l'extension du système de signalisation Pegasus déployé sur l'ensemble de la flotte de trams, annonce l'entreprise française mardi dans un communiqué.

"Alstom assurera la mise à niveau et la maintenance sur les équipements déposés de ce système qui équipe à ce jour environ 400 trams et les infrastructures du pré-métro", détaille l'entreprise. "De plus, Alstom fournira sa solution Pegasus pour équiper 65 nouvelles rames, puis jusqu'à 110 unités supplémentaires." Des équipements au sol seront également fournis pour équiper les extensions du réseau prévues dans les prochaines années. Alstom annonce également qu'elle assurera les services de maintenance sur les anciens et nouveaux équipements Pegasus pendant 12 ans. "L'objectif de la Stib est d'utiliser le système Pegasus pendant encore 30 ans", assure Alstom.

Ce nouveau contrat avec la Stib est piloté par le site belge d'Alstom basé à Charleroi. Le site Alstom d'Aix-en-Provence assurera, quant à lui, la modernisation, la fourniture, le déploiement et la maintenance de la solution Pegasus. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.