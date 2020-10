Nouveau cas de propos racistes chez les pompiers de Bruxelles : un député dénonce

Cela commence avec une réflexion sur la page Facebook d'un prénommé Karel, qui se présente comme étant pompier à Bruxelles. Evoquant les chiffres de contamination au Covid19, il écrit : "Qd même bizarre que les 3 communes où on compte le plus de cas positifs à Bruxelles (+- 4800/commune)...sont : Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek".

Un commentaire ouvertement raciste

L'intention raciste du commentaire peut se discuter. En revanche, elle est claire dans le chef d'un autre membre du Siamu, un ambulancier prénommé Olivier. En réponse à son collègue, il écrit : "Moi je sais pq et j'espère que les décès y seront plus nombreux". Informé de ce commentaire, le député (PS) Jamal Ikazban réagit. "Le commentaire de ce pompier est scandaleux puisqu'il espère qu'il y aura beaucoup de morts dans ces communes. C'est évidemment inacceptable de la part d'un pompier. Je pense que ce pompier mérite une sanction disciplinaire ou en tout cas qu'une procédure soit lancée et je compte bien interpeller le Ministre par rapport à ça."

Pas à son coup d'essai

Jamal Ikazban nous met alors en relation téléphonique avec une personne ayant eu maille à partir, le 12 octobre, avec un ambulancier du Siamu devant les cliniques Saint-Michel à Etterbeek. L'homme ressemble très fort à la photo d'Olivier, explique le témoin, qui a été violemment pris à partie devant l'hôpital au moment où il déplaçait son véhicule pour le garer sur un emplacement réservé aux personnes se rendant aux urgences. C'était son cas, puisqu'il venait au chevet de son neveu, hospitalisé à la suite d'une contamination par le coronavirus.

L'ambulancier s'est montré tout de suite très agressif et insultant, même si aucun propos raciste n'a été proféré au cours de l'incident, détaille notre interlocuteur. A un moment, il a fait marche arrière avec son ambulance, dans l'intention manifeste de percuter le véhicule. Le propriétaire du véhicule a crié "stop" et a juste eu le temps de s'écarter pour ne pas être renversé par l'ambulance. L'homme n'a pas déposé plainte à la police mais explique avoir contacté le Siamu pour dénoncer les faits à l'état-major, sur la base de l'immatriculation de l'ambulance. Un officier lui aurait répondu que l'ambulancier était déjà connu pour d'autres incidents et qu'il ferait l'objet d'une procédure disciplinaire.

La direction du Siamu réagit

Déjà au courant des faits, la direction du Siamu a réagi par l'entremise de son porte-parole, Walter Derieuw : "Ces propos sont inacceptables. Les pompiers sont tenus à un devoir de réserve. Une procédure disciplinaire sera donc ouverte à l'encontre de ce(s) pompier(s)."