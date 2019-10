"Nous sommes dans la dèche !", la bouteille à la mer lancée par le Resto du Cœur de Wavre

Habituellement, l’institution vient en aide aux plus démunis et aux personnes isolées. Sauf qu’aujourd’hui, le Resto du Cœur a besoin de vous pour sortir de l’ornière. Il cherche en effet des dons pour terminer d'importants travaux entamés il y a un an et demi déjà.

Guy Stukkens, le président du Resto du Cœur wavrien, explique qu’il s'agit de boucler un chantier de mise en conformité de ses locaux.

"Une mise en conformité nécessaire au niveau des cuisines, du restaurant, de la protection incendie… pour pouvoir à nouveau accueillir des bénéficiaires pour les repas chauds. Il nous reste encore une activité "colis", qui est importante. Mais depuis presque deux ans, nous ne faisons plus de repas chauds car nous avons un problème de financement. Ce qui est inacceptable pour nous ; nous voulons absolument rouvrir cette année-ci pour pouvoir reproposer des repas chauds à partir de novembre, voire décembre (mais cela fait déjà fort tard…)."

Il nous manque environ 50.000 euros.

Sans cet apport, le restaurant ne pourra rouvrir. "Il y a deux ans, il y a eu probablement un calcul un peu trop juste du financement nécessaire, ou nous étions trop optimistes. Sauf qu’en matière de travaux et rénovation, la réalité est souvent plus élevée qu’on ne le croit… Ici, nous lançons un appel à tous les particuliers et les entreprises. On se tourne vers tout le monde pour trouver ce qu’il nous manque et boucler les travaux."

Une information détaillée dans l'Avenir ce mardi matin.