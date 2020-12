"Nous ne sommes pas des poubelles", le rappel du secteur de la seconde main

A la Croix-Rouge d’Houdeng-Goegnies, dans l’entité de La Louvière, l’équipe de tri a rendez-vous deux jours par semaine, le mardi et le jeudi. "Avant c’était tous les jours", précise Chantal, l’une des bénévoles. "Mais les mesures sanitaires nous limitent. Si nous trions pendant que la boutique est ouverte, alors nous sommes trop nombreux dans le bâtiment". Avec Aïcha et Pina, elle trie sans relâche, toute la journée. Il y a du beau, du très beau. "Ces deux manteaux sont ma-gni-fi-ques ! Des manteaux en fourrure !", s’exclame Aïcha. Parfois, c’est "la cata". "Ohlala, nous avons déjà eu des vêtements pleins de boue. D’autres mouillés, moisis… Des pampers usagés, aussi ! C’est sympathique". La dernière "trouvaille", c’est un vêtement piqué d’aiguilles. "Apparemment la personne avait commencé à le recoudre, puis elle a changé d’avis…c’est dangereux pour nous aussi…".

Amedeo Micelli devant le stock de vêtements "déclassés" - © C L

"Nous avons deux centres de tri", explique Geneviève Godart la porte-parole. Les critères sont différents. Terre a d’autres filières pour ses vêtements, comme l’export notamment. Néanmoins, près d’un cinquième des vêtements est là aussi qualifié de rebut. "Cette proportion augmente d’année en année". Comment l’expliquer ? "La qualité moyenne des vêtements a tendance à diminuer. On parle de vêtements kleenex, fabriqués et vendus à bas prix, et qui, après quelques lavages se déforment. S’ajoute à cela le réflexe de la vente en ligne, sur différentes plateformes, qui se répand. Quand un vêtement arrive chez nous, il a souvent eu 4 ou 5 vies…" Les "dons-poubelles" ont-ils encore augmenté en cette année "confinée"? Trop tôt pour le dire, chez Terre les chiffres ne sont pas disponibles (Ndlr: d'autres associations nous ont dit que oui...) Mais pour Geneviève Godart, une prise de conscience est nécessaire. " Si vous voulez donner un vêtement parce qu’il est trop petit pour vous, parce qu’il ne vous plaît plus, bien sûr, vous pouvez toujours aller à la bulle. Mais si ce vêtement est taché, abîmé, troué, ou trop ancien… Mettez-le à la poubelle !"