"Nourrir Bruxelles", un mois d'activités pour repenser notre alimentation

Du 16 septembre au 16 octobre prochain, se tiendra la 1re édition du festival "Nourrir Bruxelles", un mois d'activités axées sur la transition alimentaire, écologique et sociale dans la capitale. Au programme, plus de 150 événements éparpillés sur l'ensemble du territoire bruxellois, sont prévus afin de questionner, débattre et agir sur nos modes de production et de consommation alimentaires, ont annoncé les organisateurs.

Soutenu par les pouvoirs publics, le festival "Nourrir Bruxelles", ou "Brusselse Kost" dans sa version flamande, est porté par des acteurs associatifs et des dynamiques citoyennes engagés en faveur de systèmes alimentaires durables et solidaires.

La soirée d'ouverture aura lieu ce jeudi de 18 heures à 20 heures au théâtre Le Public. Le reste de la programmation (visites, conférences, tables rondes, ateliers, etc.) est disponible sur le site www.nourrir-humanite.org/event/.