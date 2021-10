"Notre travail c’est bien plus que nettoyer et vider les poubelles": à Morlanwelz, une exposition en l’honneur du personnel d’entretien

C’est une exposition originale et étonnante qui se tient actuellement dans le préau de l’Athénée provincial Raoul Warocqué de Morlanwelz. Elle est consacrée au personnel de nettoyage. Sa particularité : elle a été conçue, réalisée et montée par une des auxiliaires d’entretien qui y travaille tous les jours.

" C’est une idée qui me trottait depuis longtemps dans la tête, explique Nathalie Devlieger. Dès que j’ai eu l’idée de faire cette exposition de photos autour de notre quotidien, j’ai tout de suite été soutenue par la direction et ma hiérarchie. L’idée était de mieux faire connaître notre travail au quotidien. "

Avec son appareil photo, Nathalie Devlieger va donc, pendant des semaines, capter ses collègues en plein travail : " Ce que je voulais absolument montrer c’est que notre travail c’est bien plus que nettoyer et vider les poubelles. On fait bien plus que ça et ce n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Nous sommes aussi très liés avec les enfants qui fréquentent l’internat et que nous voyons tous les jours. "

Autre objectif poursuivi, faire changer certains comportements, certains gestes qui rendent leur travail parfois très dur : " certains clichés sont plus qu’éloquents, poursuit Nathalie Devlieger. Toutes ces photos de toilettes répugnantes, de fruits abandonnés et pourris, de bouteilles ou d’aliments jetés et écrasés, c’est voulu pour sensibiliser et faire prendre conscience que ça ne se fait pas. "

Cette exposition est à découvrir jusqu’à ce jeudi 14 octobre de 10 à 17h à l’Athénée provincial Raoul Warocqué de Morlanwelz