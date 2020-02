Notre agenda du week-end: Bruxelles, ville de lumière et parade de coccinelles

Et si on sortait ce week-end ? Comme chaque vendredi, on vous propose trois idées d'activités gratuites ou à tout petit budget à faire d'ici dimanche. Tout d'abord, on en prend plein les yeux.

Brussels Bright

Après Citizen Light à Schaerbeek, c'est le centre de Bruxelles qui se baigne de lumière. Depuis jeudi, en musique, des rayons lumineux traversent les décors du centre-ville. Des projections sont réalisées sur les façades des bâtiments remarquables. Cette année, un parcours vous emmène depuis la place Sainte-Catherine, jusqu'à la Porte de Hal en passant par la Grand-Place, la place Poelaert, les Marolles, le Sablon ou encore le Quartier Royal...

Promis, vous en verrez de toutes les couleurs! C'est tout le week-end. Rendez-vous sur le site www.bright.brussels

La roselière de Neerpede

Une roselière est une zone humide où poussent des roseaux. Il y en a une dans le quartier de Neerpede à Anderelcht et l'association de défense de la nature Natagora vous invite à les rejoindre ce samedi sur place. Notamment pour entretenir et développer ce milieu naturel remarquable. Alain Boeckx, bénévole chez Natagora explique: " On coupe les saules, on enlève les souches, on aère, on essaie de faucher certains types de végétaux qui sont moins intéressants et qui prennent de l'espace. Et on essaie, par cette action physique, de redynamiser le sol et de faire en sorte que la roselière typique, les roseaux, repoussent. Alors, on a créé des mares où l'on retrouve des batraciens et on essaie de développer des populations de libellules".

Cette découverte et l'entretien de la roselière de Neerpede est donc prévue ce samedi après-midi entre 13h30 et 16h30. C'est gratuit et il vaut mieux s'inscrire via le site internet de Natagora Bruxelles.

La parade des coccinelles

C'est une tradition: la love Bugs Parade. Elle se déroule ce dimanche. 300 Coccinelles, Beetle et de Combis de Volkswagen, se donnent rendez-vous devant le musée Autoworld, sur l'Esplanade du Cinquantenaire. De tous les âges (la plus ancienne actuellement inscrite est de 1953 ), de toutes les époques et de toutes les couleurs.