Notre agenda du week-end à Bruxelles: les féministes dans l'islam et des serveuses-accoucheuses

Le vendredi, c'est le jour de nos bons plans sortie pour le week-end ! Trois idées de sorties gratuites ou à tout petit budget. Et cette semaine, on vous propose d'abord une rencontre avec les Bruxellois célèbres.

Chirurgiens-barbiers et serveuses-accoucheuses au Sablon

Dites même les Brusseleirs, puisque c'est sur leur traces que l'association "Brussels by foot" vous propose de marcher ces vendredi et dimanche au cœur des rues de la capitale. Tout cela via une balade guidée. Au menu, découverte des endroits qui ont marqué les chanteurs Stromae ou Jacques Brel, l'actrice aux grands yeux noirs Audrey Hepburn, l'actrice (ou acteur, on ne sait plus très bien) Madame Chapeau, mais aussi la présentation de toutes ces petites statues à l'entrée du parc du Petit Sablon. Vous savez, celles que vous voulez décrire à vos amis quand ils viennent visiter Bruxelles, mais dont on ne sait jamais qui c'este que ça représente. Eh bien, là, plus d'excuses ! François Guislain, l'un des responsables de la compagnie "Brussels by foot" qui assure ses visite lève déjà un coin du voile.

"On utilise en fait ces statues au Sablon pour parler d'un autre bruxellois, moins connu, qui s'appelle André Vésale. C'est en fait l'un des premiers médecins qui, au 16ème siècle, a inventé l'anatomie. Il est un des premiers à avoir disséqué des corps pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. Et on raconte que c'est parce qu'il habitait près du palais de justice, où se trouvait aussi la potence pour des pendus, qu'il aurait eu l'idée de s'intéresser à l'intérieur des corps. Quant aux statues du Petit Sablon, elles représentent en fait chacune une corporation de métier de l'époque. Par exemple, celle des chirurgiens-barbiers puisque, faute de médecins en nombre, les barbiers étaient appelés à réaliser certaines opérations chirurgicales, comme des amputations, puisqu'ils disposaient de rasoirs très aiguisés. Il y a avait aussi d'autres combinaisons de métiers surprenantes, comme les serveuses-accoucheuses par exemple".

Ces balades guidées "Brusseleirs d'hier et d'aujourd'hui" se déroulent vendredi et dimanche de 14 à 16h. Départ place Poelaert, près du monument aux morts. Avec un prix libre, ce qui signifie que vous donnez ce que vous voulez à l'issue des deux heures d'escapade. Mieux vaut réserver à l'avance, via le site : www.brusselsbyfoot.com