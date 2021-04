"Nos enfants crieront au scandale": il y a 20 ans était signé l'arrêt de mort de la tour Rogier

"On programme la disparition de la tour Martini, le célèbre bâtiment de la place Rogier à Bruxelles, et personne ne s’émeut. Mais nos enfants crieront au scandale." Christophe Mercier, architecte citoyen, signe une carte blanche en forme de cri d’alarme dans Le Soir du 29 mars 2001. Un patrimoine, la tour Martini, va s’effondrer. Comme avant elle, les œuvres de Victor Horta, le maître de l’Art nouveau. Un adieu dans la poussière des gravats et de l’indifférence. Il y a 20 ans, la messe était dite pour le gratte-ciel tennoodois, racheté par le promoteur BBC dans le but de le reconstruire selon les standards du nouveau siècle. Malgré la mobilisation des associations de défense du patrimoine. Malgré une pétition demandant le classement de cette réalisation unique. Les enfants d’aujourd’hui crient-il pour autant au scandale ? Pas vraiment. La tour Martini avait bien écrasé l’ancienne gare du Nord. Peu la pleurent encore. Appartements, bureaux, commerces, théâtre… La tour Martini ou plutôt le Centre international Rogier est l’œuvre de deux architectes : Jacques Cuisinier et Serge Lebrun. Nous sommes en 1957, un an avant l’Exposition universelle de Bruxelles. C’est l’après-guerre et la Belgique est en pleine renaissance. Elle souhaite présenter au monde plusieurs cartes de visite dont l’Atomium et la tour Rogier, conçue comme une ville dans la ville où se mêlent 150 logements, des centaines de bureaux, deux salles de théâtre, des espaces d’expositions, une galerie commerçante avec plus de 80 boutiques, un parking pour 1000 voitures… 60.000 mètres carrés au total plantés en bordure de la petite ceinture. La structure, faite de béton armé, est divisée en deux parties : le socle puis les étages suivants soit 30 niveaux en tout. Hauteur : 110 mètres. C’est le premier véritable gratte-ciel bruxellois et la fierté du bourgmestre local Guy Cudell. Autre particularité de l’édifice : la banane à l’arrière, témoin du style dit "atome", où ont été aménagés les appartements de luxe offrant une vue imprenable sur l’est ou l’ouest de Bruxelles.

Les premiers étages de la tour Rogier et le Théâtre National (26/08/1959) - 18/04/2021 Un reportage sur les travaux du Théâtre National de Belgique implanté dans la future tour Rogier.

Sophia Loren, Pelé, Johnny… L’inauguration a lieu en 1961. Les premières années sont fastes, en raison notamment de la présence du Théâtre National de Belgique (devenu par la suite Théâtre de la Communauté française). Celui-ci a quitté la rue de la Loi pour s’installer spécialement dans ses nouveaux murs de la place Rogier. La tour Rogier va aussi se faire connaître pour son lien avec la célèbre marque italienne d’alcool, Martini & Rossi. Celle-ci, sous l’impulsion de la famille Vastapane, importateur exclusif en Belgique, va ouvrir une terrasse Martini. Au menu : cocktails, concerts, soirées arrosées et présence de vedettes internationales. La jet-set se retrouve dans ce club select perché au 29e étage, accessible via un ascenseur privatif. Les plus grands noms de la chanson, du cinéma, du sport foulent l’endroit qui accueille également une volière et des perroquets. Johnny Hallyday, Luis Mariano, Henri Salvador, Jane Fonda, Sophia Loren, Joséphine Baker, Eddy Merckx, Bourvil, Pelé, Marlene Dietrich, Peter O’Toole, Claude François, Sammy Davis Jr, Nat King Coole… Que du beau monde ! Le livre "Terrasse des légendes" (de Philippe Jadin et Charles Langhendries), sorti en 2018, retrace, au travers d’innombrables photographies, cette glorieuse période immortalisée par le panneau publicitaire rouge, noir et blanc, planté au sommet du gratte-ciel. Jusqu’en 1978 et la fermeture de la terrasse, la tour Rogier deviendra alors la tour Martini pour les Bruxellois.

Un reportage historique sur la tour Rogier (28/05/1996) - 18/04/2021 La génèse, la construction et la vie de la tour Rogier depuis 1957.

Le Centre Rogier va également accueillir la Foire du livre, le siège du Parti libéral, les bureaux de la British Airways, Olivetti, une série de radios libres et communautaires en recherche de hauteur pour leurs émissions, le pied-à-terre bruxellois du baron Lippens, le siège d’une marque automobile (Mercedes dont l’étoile supplantera le panneau Martini)… Fin des années 70, début des années 80, le bâtiment vieillit mal et peine à se relever du départ de Martini. L’immeuble est même squatté par des sans-abri.

Des squatteurs dans la tour Rogier (23/02/1993) - 18/04/2021 Un reportage sur ces sans-abris qui occupent la tour Rogier vidée peu à peu de ses occupants.

Un promoteur, Ely Baron, commence à acquérir la tour, unité par unité. Les occupants s’en vont les uns après les autres, au début des années 90. La spéculation immobilière bat son plein. Baron promet une rénovation mais semble attendre que le fruit soit mûr pour le vendre au plus offrant. C’était sans compter sur les derniers résistants dont le locataire Roger Faniel, la septantaine entamée dont 35 ans au 19e étage. Il refuse de quitter les lieux et se lance dans une longue bataille juridique. Entretemps, Ely Baron a revendu sa société immobilière à des promoteurs finlandais (BBC pour Brussels Business Center) qui envisagent une démolition-reconstruction. Il faut donc vider l’immeuble au plus vite pour pouvoir lancer le projet estimé à trois milliards de francs. Pour Rogier Faniel, le combat sera plus compliqué. Les parties se retrouvent plusieurs fois devant les tribunaux. Roger Faniel n’obtient pas gain de cause mais pousse à bout les promoteurs qui l’expulsent en octobre 1995. Le David bruxellois attaque à nouveau le Goliath finlandais et demande sa réintégration : en vain.

Roger Faniel, le dernier occupant de la tour Rogier (07/10/1995) - 18/04/2021 Roger Faniel, dernier habitant de la tour Rogier, a été expulsé par les nouveaux propriétaires en 1995.

La tour devient un chancre. En 1998, un premier projet est déposé. Le Théâtre national de Belgique est maintenu sur place et la nouvelle tour doit grimper à 135 mètres. Un permis est délivré. Mais des questions de bail, de financements et de déménagement temporaire (le temps du chantier) empêchent le maintien et la rénovation du TNB. De plus, BBC a élargi son actionnariat et l’objectif est maintenant de consacrer 100% de la nouvelle tour aux bureaux. Une solution est trouvée : déplacer le théâtre dans un nouvel espace au boulevard Jacqmain. Un autre débat surgit : celui de la hauteur de la future tour proche des 160 mètres, imaginée par les architectes Jaspers et Samyn. Plus grande ou pas que le pic d’origine ? Les autorités, qui doivent décider, sont atteintes du syndrome du balcon qui prétend que la bourgmestre de la Ville de Bruxelles, François-Xavier de Donnea (devenu ensuite ministre-président régional) ne veut plus que la vue depuis le balcon de l’hôtel de ville sur les façades 17e siècle soit gâchée par des buildings aux dimensions démesurées. Dans dix ans, vous direz que nous avions raison. Mais il sera trop tard Le 8 mars 2001, soit il y a 20 ans presque jour pour jour, le projet remanié et plus cher (six milliards de francs) passe en comité de concertation. La séance est bouillante en raison de la présence de défenseurs du patrimoine. La tour est le témoin unique d’une époque, de l’histoire de Bruxelles. La démolir est une hérésie disent-ils. Plusieurs associations comme Pétition Patrimoine, Sint-Lukas archief ou Docomomo font entendre leur voix. Elles déposent une pétition réclamant le classement du bâtiment. Iwan Strauwen, de Sint-Lukas, prévient : "Dans dix ans, vous direz que nous avions raison. Mais il sera trop tard." Il ajoute : "Le parallélisme est grand avec la destruction de la maison du peuple de Victor Horta pour laquelle un mouvement de sauvegarde s’était également organisé au sein de milieux proches de l’architecture et de l’urbanisme et dont on ne prit conscience du drame que bien des années plus tard." La solution d’Iwan Strauwen : "L’idéal aurait été de la réhabiliter en y maintenant la plupart des fonctions (NDLR : comme des logements), quitte notamment à remplacer le TNB par un théâtre de moindre importance ou par un cinéma."

Tour Rogier: les opposants à nouveau projet (16/08/2001) - 18/04/2021 L'Arau dénonce le nouveau projet de tour Rogier.

Willem Draps, secrétaire d'Etat PRL à l’Urbanisme répond : "Je veux bien admettre que sa structure présente un intérêt pour des étudiants en architecture mais on ne peut pas tout garder dans cette ville. Il faut faire des choix. Si on me propose de sauver, juste à côté, l’hôtel Albert, je le ferai volontiers. Mais pour cette tour, je suis sans état d’âme face à sa démolition…" La messe est dite : un avis favorable est remis moyennant charges d’urbanisme (construction de logements compensatoires dans le quartier) et une réduction du nombre de places de parking. Les adieux à la tour seront nombreux. La démolition débute en août 2001. Une caméra est installée pour filmer image par image la destruction (le site Internet présentant les différents clichés est toujours en ligne). Celle-ci s’achèvera en juin 2002. Suit le chantier de construction de la Tour Dexia, du nom de la banque, futur occupant. L’inauguration a lieu le 21 novembre 2006.

La démolition de la tour Rogier (22/11/2001) - 18/04/2021 Un reportage sur la démolition de la tour Rogier et sur la problématique de l'évacuation des gravats.

La tour Dexia devenue tour Belfius.