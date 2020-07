Non-respect des mesures sanitaires : deux établissements Horeca fermés à Bruxelles

La porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a confirmé ce lundi la fermeture de deux établissements Horeca ce dimanche soir, l’un à Bruxelles-ville, l’autre à Laeken. Une décision prise en raison du non-respect des règles sanitaires décidées pour éviter la propagation du Covid-19. Dans ces deux cas, un procès-verbal a été dressé et transmis au parquet qui devra décider des suites éventuelles. Un rapport devrait également être transmis au bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

Selon le média flamand Bruzz, la première intervention a eu lieu vers 20h30 dans un café où 162 personnes étaient présentes. Certaines dansaient et la distanciation sociale n’y était pas respectée. Plus tard, vers 22h30, la police est également intervenue pour les mêmes motifs dans un autre établissement disposant d’une terrasse. Plus de 150 personnes étaient présentes et une partie du personnel ne portait pas de masque.