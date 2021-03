Non, quatre organisateurs du faux festival "La BOUM" n’ont pas été arrêtés

Un évènement qui a forcément attiré un grand nombre d’amateurs de musique et de festivals alors que les activités culturelles sont en veille depuis plus d’un an en raison des mesures sanitaires décrétées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais programmé un 1er avril...

Contacté par la RTBF, le "Community manager" de la page de l’évènement nous a déclaré que quatre des organisateurs ne répondaient plus aux appels depuis ce matin et que d’après les informations à sa disposition, ils auraient été interpellés : "Plusieurs arrestations à Schaerbeek, Uccle et Forest se sont menées ce matin. En cause les initiateurs du faux événement La Boum qui a pris une ampleur phénoménale depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Un "event" qui regroupe déjà presque 70k personnes et qui aurait lieu le 1er avril au bois de la cambre. Les arrestations se sont passées sans difficulté."

Des vidéos dans lesquelles des images présentées comme celles des arrestations des organisateurs circulent également sur la page de l’évènement. L’une d’elles, présentée comme étant des images de l’arrestation de l’un des organisateurs à Schaerbeek semble avoir été plutôt filmée dans le centre-ville de la capitale.