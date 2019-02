Non, le clocher de l'église de Sambreville ne risque pas de s'effondrer, mais…

Depuis la mi-février, des barrières de protection ont été posées autour de l'église Saint-Victor, à Sambreville. Des rumeurs d'un clocher vacillant ont même circulé. Mais d'après la commune, il n'en est rien. Ce sont uniquement des tuiles qui menace de tomber.

"Nous avons été informés par des passants qu'un certain nombre d'éléments du clocher de l'église menaçaient de tomber. Des Eternit en particulier, explique le bourgmestre Jean-Charles Luperto. Dès lors, avec les services techniques et les pompiers, il a été considéré qu'il était prudent de dresser un périmètre de sécurité par arrêté du bourgmestre. Ce que j'ai fait immédiatement. Quant à la nature technique des éléments qu'il convient de modifier maintenant, – forcément – cela suppose un rapport technique plus étayé. Toujours est-il que cela tombe à un moment où la place est inaccessible au public (puisqu'en travaux). Le périmètre a donc été dressé essentiellement pour protéger les travailleurs de l'entreprise chargée de la rénovation de la Grand-Place."

Le dossier technique est en cours de finalisation. Il doit arriver sur la table du collège cette semaine, qui devrait probablement décider de lancer des travaux en urgence.