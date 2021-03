Noms de Lieux : quelle est l'origine de Cul-des-Sarts?

Quand on passe dans la région de Couvin, on peut se dire : "En voilà un drôle de nom!". Son origine est pourtant simple et logique. Elle vient, d'une part, d'une technique de déboisement, le "sartage", et d'autre part de la situation du village, autrefois à l'extrême sud de la Principauté de Liège. On vous explique tout cela dans notre séquence "Noms de Lieux" de ce mardi.