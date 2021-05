"Noms de Lieux" quand le Samson s'appelait Houyoul...

C'était l'époque où les rivière n'avaient pas vraiment de nom... Sauf que cette dénomination Houyoux, Hoyoul, Houyoul est restée dans l'usage jusqu'à aujourd'hui. On en trouve des traces dans les noms des cours d'eau et dans celui de certaines localités (comme Houyet, Huy...). Que signifie cet ancien nom de rivière? On vous l'explique dans la séquence "Noms de Lieux" d'aujourd'hui, où nous nous baladons le long de la vallée du Samson à Andenne. A écouter ci-dessous.