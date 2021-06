Noms de Lieux : le trou de l'ambre à Rochefort, théâtre d'un massacre à l'antiquité

C'est l'histoire d'une grotte dans les bois de Warimont à Rochefort. Le "trou de l'ambre", dans laquelle des archéologues retrouvent une septantaine de squelettes dans les années 60. Les corps d'habitants de la région, massacrés là il y a plus de 2000 ans. De nombreux objets permettent de mieux comprendre leur mode de vie et surtout, ce qui leur est arrivé. On vous l'explique dans la séquence "Noms de Lieux" de cette semaine, à écouter ci dessus.