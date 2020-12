Comme chaque mardi, on s'interroge sur l'origine d'un nom de lieu en province de Namur. Bièvre tiendrait son nom d'un petit animal très présent dans nos contrées autrefois et qui a fait un retour remarqué ces dernières années. L'occasion aussi de se pencher sur l'histoire du village, qui fut autrefois "the place to be" pour la haute société Belge et étrangère.