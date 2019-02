Nombreux vols retardés aux aéroports de Charleroi et de Bruxelles à cause de la neige

Les prévisions météo annoncent de la neige tout le week-end, avec des températures proches de zéro degré. Plusieurs centimètres de neige recouvrent déjà les routes ce samedi matin. Une situation qui perturbe la circulation, mais pas seulement. L'aéroport de Charleroi était particulièrement impacté par ces chutes de neige. On a pu constater de nombreux retards de vols, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Des retards allant de 2 à 3 h à l'atterrissage et entre 1 h et 5 h au décollage.

Le porte-parole de l'aéroport, Vincent Grassa, nous dit qu'ils ont été surpris par de très grosses averses de neige sur le coup de 6h30, l'heure du début des activités de l'aéroport. Les avions se sont donc retrouvés avec plusieurs centimètres de neige sur les ailes. Sur les 17 avions qui devaient décoller ce matin, seulement 4 ont pu le faire. Et, sans mauvais jeu de mot, ça a provoqué un effet boule de neige et a perturbé l'organisation des autres départs et arrivées.

La piste de l'aéroport a depuis été déneigée et est à nouveau opérationnelle, mais il faut encore retirer les couches de neige et de glace qui se sont accumulées sur les avions. Un processus qui prend de 20 à 30 minutes par appareil.

Vers 15h30, la situation restait délicate, de nombreux retards étaient encore affiché aux départs comme aux arrivées. Les conditions s'améliorent, mais le retard accumulé n'est pas encore résorbé, indique Vincent Grassa.

L'aéroport de Zaventem est lui aussi touché, mais dans une moindre mesure. Des retards sont à prévoir, à hauteur de 20 à 25 minutes.

L'institut Royal Météorologique (IRM) annonce par ailleurs quelques améliorations avec le retour des éclaircies ce dimanche, mais il faudra attendre mardi prochain pour un temps plus sec et une remontée des températures.

Mais l'IRM prévoit tout de même des nuages bas et un risque de brouillard givrant dans l'est du pays en fin de week-end. Les maxima se situeront entre -1 degré en Haute Ardenne et +6 degrés à la côte.