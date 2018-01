Noir Jaune Blues et après? "Evere, c'est une famille. Tout le monde se connaît!"

Dans le potager communautaire de la maison de quartier de la cité sociale Destrier, Christian assume pleinement son titre de Mr Energie. Ce père de famille de 9 enfants, congolais d'origine et belge d'adoption, a mis au point un système de récupération de l'eau de pluie qui permet d'approvisionner les sanitaires de la maison et l'arrosage du jardin. Les voisins, sceptiques, ont fini par croire à son projet, surtout quand il a décroché un budget de la ministre de l'Environnement de la Région bruxelloise pour des panneaux photovoltaïques. Christian, l'avenir, il y croit ! "Deux mondes s'affrontent, l'un véhiculé par un système archaïque, l'autre en train d'accoucher, discrètement, et basé sur la solidarité. Celui-là finira par prendre le dessus, lentement."