Noir Jaune Blues et après? Aiseau-Presles, carnet de bord de cinq jours en immersion

Jour 1: premiers contacts

Nous arrivons à Aiseau-Presles sans connaitre grand chose de l'entité. Ce que nous pensions être une petite commune est en réalité bien étendue et regroupe 4 villages depuis la fusion: Aiseau, Presles, Roselies et Pont de Loup. Autant de réalités différentes nous prévient-on d'emblée, qu'il va nous falloir décrypter en rencontrant quelques-uns des 11 000 habitants.

Parmi eux, Florentina, 42 ans. Elle est Roumaine d'origine et tient le dernier café du village de Presles. "Au départ, c'était dur: je ne parlais pas un mot de français. Mais tenir un café, c'est la meilleure école qui soit et aujourd'hui, mes clients, c'est ma famille. Je parle même un peu wallon!". Jeanne y passe tous les jours. "Flo, on l'appelle 'la merveilleuse' ici. Elle joue un rôle essentiel parce que sinon chacun reste chez soi."

Un constat partagé par Robert et 'Flèche', deux habitués. "On repasse ici en fin de journée pour croiser du monde", nous dit Robert. "Je suis né à Presles mais je ne connais que les anciens. Les nouveaux venus, ils travaillent à l'extérieur, rentrent chez eux le soir et ne connaissent même pas leur voisin".

Florentina craint pour l'avenir de son café. "Mes clients sont plutôt âgés. Les jeunes, ils ne viennent pas ici. Ils préfèrent aller à Châtelet ou Charleroi". Sauf Sabrina, 23 ans. "C'est mon repère. Si 'le petit Presles' disparaissait, je ne sais pas où j'irais".

Attirer les jeunes. C'est aussi l'une des préoccupations de Nathalie, la directrice du centre culturel de Presles. "Il n'y a pas d'école secondaire ici. Il faut aller à Châtelet, à Tamines ou Charleroi. Du coup, les jeunes développent des activités en dehors de l'entité." Mais Nathalie se bouge. Elle va à la rencontre de ces jeunes, notamment dans les cités de l'entité. Le centre accueille aussi des ateliers théâtre, breakdance ou encore des contes pour les enfants.

A Pont de Loup, UN sujet de conversation: la préservation du cadre de vie local. Après l'incinérateur de l'ICDI construit dans les années 70, une autre usine de traitement des déchets risque bien de voir le jour, Carolo Recycling. "On saccage notre environnement", nous glissent Irma et Monique, deux retraitées super dynamiques. Gaby, elle, a toujours vécu là. "Certains partent mais leur maison ne vaut plus rien. Moi j'ai toujours vécu ici. A 70 ans passés, où voulez-vous que j'aille? Faut faire avec!"