Noir Jaune Blues et après? Á Frameries, le sentiment d'avoir perdu d'avance

313 personnes ont perdu leur emploi chez Doosan en 2015.

Comme une cicatrice au milieu de la ville, l'usine Doosan laisse un chancre urbain imposant. 313 personnes y ont perdu leur emploi le jour de la fermeture il y a trois ans. Un couple de pensionnés, voisins de l'usine, jette un regard noir sur la ville. "Il n'y a que des chômeurs ici. Tout ferme. C'est malheureux. Je ne vois pas de solution avec notre gouvernement. Et de toutes façons, avec le PS, on a renvoyé des tas de chômeurs et puis ils disent maintenant que c'est la faute des autres. Non, MR, PS et les autres, je n'y crois pas. On est beaucoup trop enfoncés dans la merde." Aucun espoir. Une région meurtrie. Le discours revient souvent. Et la méfiance envers le monde politique semble généralisée.