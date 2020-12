Noël sous les tropiques: des Belges en partance

Les voyages à l'étranger sont fortement déconseillés, et assortis d'une quarantaine (pour les zones rouge). A quelques jours des fêtes de fin d'année, le hall de l'aéroport de Charleroi se remplit malgré tout. Des destinations "en zone orange", comme les Antilles, affichent souvent complet.

Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu une telle activité dans le hall des départs de Charleroi. de nombreuses destinations font le plein, dont Tenerife, qui vient pourtant de repasser en zone rouge. "On a hésité à partir. Finalement, on prend le départ quand même", explique une voyageuse. Elle s'attend à devoir revoir son programme, sur place. "Le tour de l'île, à mon avis, on ne pourra pas le faire…".

Un peu plus loin, nous croisons une famille, prête pour le départ. "On va partir à Rome aujourd'hui, et revenir le 31. Il y aura une quarantaine à l'arrivée, nous resterons confinés, puis on sortira petit à petit", précise le papa. "Puis on rentrera en Belgique, on fera à nouveau une quarantaine, puis un autre test".

Moins contraignantes, des destinations viennent de repasser en orange, comme les Antilles françaises. Cette destination est desservie par la jeune compagnie Air Belgium. "On voit que les vols pour la Guadeloupe et la Martinique sont tout simplement complets. Il y a aussi un vol qui va encore un petit peu plus loin, vers Punta Cana, pour le Club Med", détaille Philippe Verdonck, le CEO de l'aéroport de Charleroi. Il sent un retour de la clientèle dans les aéroports. "On le voit, une fois à la porte d'embarquement, les passagers ne veulent qu'une chose: partir et avoir des vacances".

Les décisions gouvernementales auront à coup sûr un effet sur les réservations à venir. Mais pour l'heure, les compagnies enregistrent des taux de remplissage de 85 à 90%. Entre janvier et fin novembre, l'aéroport carolorégien a enregistré une baisse de 67% du nombre de ses passagers.